الهلال الأحمر الإماراتي ينظم عرساً جماعياً لـ200 شاب وفتاة بالخوخة .. شاهد

السبت 5 أكتوبر 2019

زفاف 200 عريس وعروس في الخوخة بالحديدة

كتب الخليج 365

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس الماضي، العرس الجماعي الرابع لـ200 شاب وفتاة من أبناء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بدعم من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .



وثمن محافظ الحديدة، الدكتور حسن علي طاهر، الدور الكبير والدعم السخي والمتواصل من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني في المحافظات المحررة عامة والساحل الغربي ومحافظة الحديدة خاصة ، وتطبيع الحياة فيها .

Advertisements

وأكد أن الأعراس الجماعية التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أسهمت في بناء مئات الأسر وأدخلت الفرحة والسرور في نفوس الآلاف .

فيما أوضح محمد سالم الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مواصلة الهيئة تنظيم الأعراس الجماعية في اليمن عموما والساحل الغربي خصوصا تأتي ضمن حملة الإستجابة الإنسانية والجهود الرامية لدعم الأسرة وبناء المجتمع وتطبيع الحياة في المحافظات والمديريات والمناطق اليمنية المحررة .

ولفت الجنيبي إلى أن التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مديريات الساحل الغربي كبيرة جدا الأمر الذي دفع هيئة الهلال لمظاعفة الإهتمام بها وتعزيز برامج الإستجابة للأوضاع الإنسانية الجارية فيها .