إحباط محاولة تسلل حوثية بإتجاه الضالع

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السبت 5 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
متابعات_الخليج 365
أحبطت قوات المقاومة الجنوبية، اليوم السبت، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي الإنقلابية نحو محافظة الضالع .
وقالت مصادر ميدانية، أن المقاومة الجنوبية , إستطاعت صد زحف لمليشيا الحوثي باتجاه الريبي وحبيل الظبه في محافظة الضالع جنوبي البلاد
وأفاد مصدر ميداني خاص ان المقاومة الجنوبية استطاعت تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح , وتم إسقاط عشرات الأرواح بين قتيل وجريح .
هذا وقد شهدت حبيل الظبه والريبي معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي أمس الجمعة .
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