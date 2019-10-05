إحباط محاولة تسلل حوثية بإتجاه الضالع

السبت 5 أكتوبر 2019 الحوثيين كتب متابعات_الخليج 365 أحبطت قوات المقاومة الجنوبية، اليوم السبت، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي الإنقلابية نحو محافظة الضالع .

Advertisements وقالت مصادر ميدانية، أن المقاومة الجنوبية , إستطاعت صد زحف لمليشيا الحوثي باتجاه الريبي وحبيل الظبه في محافظة الضالع جنوبي البلاد وأفاد مصدر ميداني خاص ان المقاومة الجنوبية استطاعت تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح , وتم إسقاط عشرات الأرواح بين قتيل وجريح . هذا وقد شهدت حبيل الظبه والريبي معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي أمس الجمعة .

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