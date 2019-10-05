الكثيري يهنئ اذاعة سيئون بذكرى تأسيسها الـ46 ويصدر مجموعة توجيهات

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السبت 5 أكتوبر 2019
الكثيري يهنئ اذاعة سيئون
كتب
الخليج 365 - سيئون
هنأ وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري قيادة ومنتسبي اذاعة سيئون المحلية بذكرى تأسيسها الـ46.
وأشاد وكيل المحافظة بالرسالة الاعلامية الهادفة للإذاعة من خلال نشر الحقائق وملامسة قضايا المجتمع في مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية ، لافتا بأن الاذاعة تعد أبرز المنابر الاعلامية المؤثرة عبر أدائها المتميز منذ تأسيسها في الـ26 من سبتمبر عام 1973م.
وثمن الوكيل الكثيري الجهود الكبيرة التي يبذلها الطاقم الاعلامي للاذاعة بكل تفاني وصبر واخلاص ودورهم الايجابي في استمرار نشاطها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
ووجه وكيل المحافظة بإدراج المجمع الاعلامي ضمن مصفوفة المشاريع الممولة من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط ، للمساهمة في تطوير أداء المؤسسات الاعلامية الرسمية.
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