الجعدي يتهم الإصلاح بإستخدام الشرعية لخداع العالم

السبت 5 أكتوبر 2019

حزب الإصلاح

كتب الخليج 365

إتهم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد للهيئة، فضل الجعدي، مليشيا حزب الإصلاح الإخواني بإستخدام غطاء الشرعية لخداع العالم .

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وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "المتأسلمون في شبوة يقتلون المتظاهرين بإسم الدفاع عن الوحدة، ويغتالوا معارضيهم في أبين.. وفي عدن يرتبون للخروج بإسم (القوى الحرة) بتظاهرة ضد الشرعية والتحالف والإنتقالي".

وأضاف: "نسي هؤلاء أن الشرعية مجرد عذر يستخدمونه لمخادعة العالم، أما الداخل فقد كُشفت أوراقهم بل وعوراتهم".

وجاءت تغريدة الجعدي على خلفية الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الإصلاح التي تسيطر حالياً على محافظة شبوة .