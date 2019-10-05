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عاجل : بعد خلافاتهم الاخيرة ...ولي عهد دبي يفاجى الجميع ويخرج بهذا التصريح حول طبيعة علاقتهم...

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عدن - ياسمين التهامي - كشف ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن هي الشريك الأول لهم عربيًا.

وعن ذلك، قال ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” السعودية شريكنا الأول عربيًا، ونعتز بهذه الشراكة مع الأشقاء في مملكة الخير ” . 

  جديد "الخليج 365":

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وجاء ذلك خلال إعلانه أرقام تجارة إمارة دبي الخارجية غير النفطية، والتي سجلت نموًل في النصف الأول من عام 2019 الحالي بنسبة 5%، لتصل إلى 676 مليار درهم.

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