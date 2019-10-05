شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : صعود مفاجئ للريال اليمني وانخفاض كبير للدولار الامريكي والريال السعودي اليوم السبت 5... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف في العاصمة صنعاء

الريال السعودي (شراء)

156.5 - 157

البيع

157.5 - 157.3

الدولار الامريكي جديد "الخليج 365": Advertisements

(شراء)

595 - 598

البيع

602 - 600 أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن : الريال السعودي الشراء 159.5 البيع 160.5 الدولار الامريكي الشراء 608 البيع 613

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