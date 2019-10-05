شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شرطة اسرائيلي ينكح الشرطيات ويتهمنه بالاغتصاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مدير شرطة اسرائيلي ينكح الشرطيات ويتهمنه بالاغتصاب

Advertisements ي واقعة هزت الشارع الإسرائيلي أصدرت المحكمة المركزية في " تل أبيب " ، حكما بإدانة قائد شرطة لواء القدس في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقًا، الميجر جنرال متقاعد نيسو شاحم، بالتحرش الجنسي وإساءة الائتمان.

وكان الجنرال الإسرائيلي قد أقام علاقات ذات طابع جنسي مع ثماني شرطيات كن تحت إمرته، حيث اتخذ قرارات بشأن مكانتهن الوظيفية.

وقبلت المحكمة بذلك استئناف النيابة العامة لقرار محكمة الصلح، وردت استئناف شاحم لقرار إدانته بارتكاب فعل فاضح، وستتم إعادة الملف إلى محكمة الصلح لإصدار قرار العقوبة. ي واقعة هزت الشارع الإسرائيلي أصدرت المحكمة المركزية في " تل أبيب " ، حكما بإدانة قائد شرطة لواء القدس في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقًا، الميجر جنرال متقاعد نيسو شاحم، بالتحرش الجنسي وإساءة الائتمان.وكان الجنرال الإسرائيلي قد أقام علاقات ذات طابع جنسي مع ثماني شرطيات كن تحت إمرته، حيث اتخذ قرارات بشأن مكانتهن الوظيفية.وقبلت المحكمة بذلك استئناف النيابة العامة لقرار محكمة الصلح، وردت استئناف شاحم لقرار إدانته بارتكاب فعل فاضح، وستتم إعادة الملف إلى محكمة الصلح لإصدار قرار العقوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة اسرائيلي ينكح الشرطيات ويتهمنه بالاغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.