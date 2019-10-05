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صنعاء - ياسمين الخيامي - رغم انه لا يعترف بالرئيس ولا بشرعيته ...طارق عفاش يثلج صدر هادي ويغضب الامارات بهذا التصريح الصاعق وربما تبعده الامارات من منصبه بسبب هذا التصريح

العميد طارق عفاش لا يعترف بالرئيس هادي ولا بشرعيته ومع ذلك فقد هاجم ايران التي اعتبرها تسرق الشعوب وخيراتها عن طريق عملائها . ومعروف ان الامارات على تناغم تام مع ايران التي وقعت معها اتفاقات امنية . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ورغم ذلك لم يأبه طارق عفاش بكل هذه الامور واتهم طهران بسرقة اموال العراقيين الذي وصفه بالشعب العظيم حيث أكد قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح أن شعب العراق العظيم يستحق العيش بحرية وأن ينعم بثرواته وخيراته التي تنهب لصالح ملالي إيران.

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