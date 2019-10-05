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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..قطر تقرع طبول الحرب وتسقط طائرة اماراتية اخترقت اجوائها وهذا هو موقف السعودية



قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الدفاعات الجوية القطرية تمكنت صباح اليوم من اسقاط طائرة تجسس اماراتية حاول اختراق الاجواء القطرية.

واضاف ناشطون قطريون على منصة تويتر انهم سمعو انفجارا عنيف في سماء العاصمة الدوحة اثناء اعتراض الدفاعات الجوية للطائرة الإماراتية.

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وتعد هذة المرة الاولى التي ترسل فيها الامارات طائرة تجسس إلى قطر ، وهو ما اعتبرة مراقبون تصعيد خطير من محمد بن زايد .

ويتوقع المراقبون ان يكون هذا التصعيد شرارة الحرب بين الدولتين.

فيما التزمت السعودية الصمت حيال ما يجري على امل ان تتم التهدئة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه