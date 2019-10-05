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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : فضائح إغتيال اللواء عبدالعزيز الفغم بدأت تتكشف تباعا في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بدأت فضائح إغتيال اللواء عبد العزيز الفغم تظهر تباعا في مملكة المناشير و التقطيع، فكما بدأت حكاية إغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بنفي تام من المملكة بالضلوع في إغتياله، وأنتهت بتحمل ولي عهد السعودية العظمى المسؤولية عن إغتياله كما قال في آخر لقاء له في برنامج ٦٠ دقيقة، وكما ظهرت حقائق إغتيال خاشقجي تباعا ونكتشف كل يوم معلومة صادمة أقوى من اللتي قبلها، يتكرر السيناريو مع حارس الملك سلمان الذي قتل غدرا.
وفي تفاصيل جديدة تم الكشف عنها أن الفغم تم قتله مع زميله الذي إتهموه بقتله، وامروا عائلته بنشر تفاصيل القصة مع النعي حتى قبل نشر الرواية الرسمية وإنتهاء التحقيقات، في غباء سعودي معروف في مثل تلك الجرائم ليتم كشفهم أمام الجميع.
جديد الحدث أونلاين:
حيث قال المغرد الشهير بتسريباته من داخل الديوان الملكي السعودي “مجتهد”، إن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي هو عملية اغتيال مدبرة نفذت بأوامر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما ينسف الرواية السعودية الرسمية حول مقتل “الفغم”.
وقال “مجتهد” في سلسلة تغريدات له بتويتر لسعها الدبور كعادته معلقا على الحادث، إن الفغم قتل في اشتباكات دارت في القصر الملكي بجدة، وليس في منزل صديقه، كما ذكرت الرواية الرسمية.
وقال “مجتهد” إن “الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى، والحادث حصل في مختصر القصر، وسُمع إطلاق النار”.
وتابع أنها “لم يكونا مستهدفين، لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجئ لابن سلمان فقتلا”.
ووعد “مجتهد” بالكشف لاحقا عن الأمر المفاجئ الذي كان قد يحصل لابن سلمان، وراح ضحيته الفغم وآل علي”.
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تحديث عن مقتل الفغم— مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019
الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى
الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار
لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا
لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟
تحديث عن مقتل الفغم
الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى
الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار
لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا
لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟
تحديث عن مقتل الفغم— مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019
الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى
الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار
لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا
لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
تحديث عن مقتل الفغم— مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019
الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى
الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار
لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا
لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟
ولفت إلى أن ولي العهد أجبر أفراد عائلة الفغم بتأكيد الرواية الرسمية، التي كان أول من نشرها، مغرد يدعى “ابن عويد”، والذي تساءل “مجتهد” عن مكانته لدى ابن سلمان، متوقعا أن يكون المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، لا يزال يدير المشهد.
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ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة.— مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019
يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطانيhttps://t.co/dmqeKN4JjZ
ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة. حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم
يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطاني
في نشر الخبر
اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo
في نشر الخبر
اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo
حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم
حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم
?ref_src=twsrc%5Etfw">September 29, 2019 …
حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم— ليلى (@layl_a_)
في نشر الخبر
اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo
حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم— ليلى (@layl_a_) September 29, 2019
في نشر الخبر
اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo
حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم— ليلى (@layl_a_) September 29, 2019
في نشر الخبر
اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo
حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم— ليلى (@layl_a_) September 29, 2019
في نشر الخبر
اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo
حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم— ليلى (@layl_a_) September 29, 2019
في نشر الخبر
اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo
في نشر الخبر
اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين .
حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم— ليلى (@layl_a_) September 29, 2019
في نشر الخبر
اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo
ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة.— مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019
يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطانيhttps://t.co/dmqeKN4JjZ
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة.— مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019
يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطانيhttps://t.co/dmqeKN4JjZ
وكانت قد نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بيانا أمنيا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعى ممدوح آل علي ويطلق النار عليه.
وأكد البيان أن “الجهات الأمنية تعاملت مع الجاني، الذي بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على يد قوات الأمن”.
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