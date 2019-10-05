شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : فضائح إغتيال اللواء عبدالعزيز الفغم بدأت تتكشف تباعا في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بدأت فضائح إغتيال اللواء عبد العزيز الفغم تظهر تباعا في مملكة المناشير و التقطيع، فكما بدأت حكاية إغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بنفي تام من المملكة بالضلوع في إغتياله، وأنتهت بتحمل ولي عهد السعودية العظمى المسؤولية عن إغتياله كما قال في آخر لقاء له في برنامج ٦٠ دقيقة، وكما ظهرت حقائق إغتيال خاشقجي تباعا ونكتشف كل يوم معلومة صادمة أقوى من اللتي قبلها، يتكرر السيناريو مع حارس الملك سلمان الذي قتل غدرا.

وفي تفاصيل جديدة تم الكشف عنها أن الفغم تم قتله مع زميله الذي إتهموه بقتله، وامروا عائلته بنشر تفاصيل القصة مع النعي حتى قبل نشر الرواية الرسمية وإنتهاء التحقيقات، في غباء سعودي معروف في مثل تلك الجرائم ليتم كشفهم أمام الجميع.

جديد الحدث أونلاين:

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حيث قال المغرد الشهير بتسريباته من داخل الديوان الملكي السعودي “مجتهد”، إن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي هو عملية اغتيال مدبرة نفذت بأوامر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما ينسف الرواية السعودية الرسمية حول مقتل “الفغم”.

وقال “مجتهد” في سلسلة تغريدات له بتويتر لسعها الدبور كعادته معلقا على الحادث، إن الفغم قتل في اشتباكات دارت في القصر الملكي بجدة، وليس في منزل صديقه، كما ذكرت الرواية الرسمية.

وقال “مجتهد” إن “الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى، والحادث حصل في مختصر القصر، وسُمع إطلاق النار”.

وتابع أنها “لم يكونا مستهدفين، لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجئ لابن سلمان فقتلا”.

ووعد “مجتهد” بالكشف لاحقا عن الأمر المفاجئ الذي كان قد يحصل لابن سلمان، وراح ضحيته الفغم وآل علي”.

تحديث عن مقتل الفغم



الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى



الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار



لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا



لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟ — مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019

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مجتهد@mujtahidd

تحديث عن مقتل الفغم

الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى

الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار

لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا

لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟

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تحديث عن مقتل الفغم



الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى



الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار



لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا



لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟ — مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

تحديث عن مقتل الفغم



الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى



الحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار



لم يكونا مستهدفين لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجيء لأبن سلمان فقتلا



لاحقا:ما هوالأمر المفاجيء؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟ — مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019

ولفت إلى أن ولي العهد أجبر أفراد عائلة الفغم بتأكيد الرواية الرسمية، التي كان أول من نشرها، مغرد يدعى “ابن عويد”، والذي تساءل “مجتهد” عن مكانته لدى ابن سلمان، متوقعا أن يكون المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، لا يزال يدير المشهد.

ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة.

يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطانيhttps://t.co/dmqeKN4JjZ — مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019

">

مجتهد@mujtahidd

ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة.

يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطاني حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم



في نشر الخبر



اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo — ليلى (@layl_a_) حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم



في نشر الخبر



اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo — ليلى (@layl_a_) September 29, 2019 ?ref_src=twsrc%5Etfw">September 29, 2019 ">

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حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم



في نشر الخبر



اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo — ليلى (@layl_a_) September 29, 2019

حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم



في نشر الخبر



اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo — ليلى (@layl_a_) September 29, 2019

حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم



في نشر الخبر



اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo — ليلى (@layl_a_) September 29, 2019

في نشر الخبر

اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين .

حتى أنه سبق أبناء إخوة #عبدالعزيز_الفغم



في نشر الخبر



اللذين غرّدا في نفس الدقيقة تغريدتين متشابهتين . pic.twitter.com/SbEFvB9MGo — ليلى (@layl_a_) September 29, 2019

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ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة.

يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطانيhttps://t.co/dmqeKN4JjZ — مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة.

يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطانيhttps://t.co/dmqeKN4JjZ — مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019

وكانت قد نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بيانا أمنيا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعى ممدوح آل علي ويطلق النار عليه.

وأكد البيان أن “الجهات الأمنية تعاملت مع الجاني، الذي بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على يد قوات الأمن”.