شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خطيبة خاشقجي تنشر ’’3 صور’’ مسيئة له وتفاجئ السعوديين والأتراك بهذا الموقف الجديد .. ونجل خاشقجي يخرج عن صمته (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فاجأت التركية “خديجة جنكيز” خطيبة الصحفي جمال خاشقجي الجميع وهي تعانق وتحتضن “جيف بيزوس” مالك صحيفة “واشنطن بوست” بعد مرور عام واحد فقط على وفاة “جمال خاشقجي” .

وظهرت جنكيز يوم الأربعاء، في فعالية افتتاح نصب تذكاري لـ”جمال خاشقجي” في اسطنبول، وقامت جنكيز بمعانقة مالك واشنطن بوست أمام الكاميرات دون حياء.

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يأتي ذلك بعد أن أكد صلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تصريحات مفاجئة أنه "لن يقبل أن تستغل ذكرى والدي للنيل من وطنه وقيادته".

فيما كان بن سلمان نفى، أن يكون قد أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أقرّ بمسؤوليته الأدبية عن الجريمة لأن مقترفيها من موظفي الحكومة السعودية.

وقال إن قتل خاشقجي جريمة بشعة، مؤكدا أنه بلا شك لم يأمر بذلك، وأضاف: "لكني أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصا أنها جرت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية".