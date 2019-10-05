شطارة يوجه رسالة هامة إلى جنوبيي الشرعية

السبت 5 أكتوبر 2019

شطارة

كتب الخليج 365

وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، رسالة هامة إلى الجنوبيين المنخرطين في إطار الحكومة الشرعية .



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وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "لا يجب أن يعتقد جنوبيي الشرعية أن احتوائهم في اطار اللحمة الجنوبية يعني التراجع عن إرادة شعب الجنوب" .. مؤكداً أن قضية الجنوبيين واضحة .

وأشار إلى أن الاستقواء بورقة الشرعية لفرض مشاريع يرفضها الواقع الجنوبي لن تصمد طويلا .. مشدداً أن على جنوبيي الشرعية إغتنام الفرصة المتاحة للجميع جنوبيا واقليميا ودوليا لاستعادة الجنوب .

ويتصدر المجلس الإنتقالي الجنوبي حالياً القضية الجنوبية بعد أن تمكن من إيصالها إلى المحافل الإقليمية والدولية وجعل العالم يعترف بها كقضية حقوقية سياسية بإمتياز .