شطارة يوجه رسالة هامة إلى جنوبيي الشرعية

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السبت 5 أكتوبر 2019
شطارة
كتب
الخليج 365
وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، رسالة هامة إلى الجنوبيين المنخرطين في إطار الحكومة الشرعية .
وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "لا يجب أن يعتقد جنوبيي الشرعية أن احتوائهم في اطار اللحمة الجنوبية يعني التراجع عن إرادة شعب الجنوب" .. مؤكداً أن قضية الجنوبيين واضحة .
وأشار إلى أن الاستقواء بورقة الشرعية لفرض مشاريع يرفضها الواقع الجنوبي لن تصمد طويلا .. مشدداً أن على جنوبيي الشرعية إغتنام الفرصة المتاحة للجميع جنوبيا واقليميا ودوليا لاستعادة الجنوب .
ويتصدر المجلس الإنتقالي الجنوبي حالياً القضية الجنوبية بعد أن تمكن من إيصالها إلى المحافل الإقليمية والدولية وجعل العالم يعترف بها كقضية حقوقية سياسية بإمتياز .
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