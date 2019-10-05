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كيف كانت جنازة الشهيد سعيد القميشي بشبوة فيديو
السبت 5 أكتوبر 2019
جانب من الجنازة
كتب
الخليج 365_متابعات
شيع المئات من سُكان مدينة حبان في شبوة، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد سعيد القميشي، فى مشهد مهيب، حيث رفع الأهالي أعلام دولة الجنوب ورددوا عبارات رثاء للشهيد، بحضور قيادات في المقاومة الجنوبية والنخبة الشبوانية وشخصيات اجتماعية. وخيمت حالة من الحزن والاستياء الشديد على الأهالي، لحظة تشييع الجثمان لمثواه الأخير، حيث وجهوا رسائلهم إلى العناصر الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح.
وردد المشيعيون هتافات رافضة لتواجد القوات الشمالية في محافظتهم، مطالبين بسرعة توحيد الصف لطرد هذه المليشيا الغازية، وجددوا العهد للشهيد بالسير على دربه حتى النصر .
والشهيد سعيد تاجرة القميشي استشهد صباح يوم الخميس برصاص قوات مليشيا الاصلاح أثناء ذهابه للمشاركة في فعالية بمدينة عزان تطالب بعودة النخبة الشبوانية.
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