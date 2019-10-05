السلطات المصرية تطلق سراح يمنيين شاركوا في مظاهرات الإخوان الأخيرة

السبت 5 أكتوبر 2019

ابراهيم الجهمي

كتب الخليج 365

قالت مصادر دبلوماسية، أن السلطات الأمنية المصرية، أطلقت سراح اليمنيين الذين شوهدوا في المظاهرات التي نظمتها فلول الإخوان خلال الأيام الماضية في عدد من المدن المصرية .



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وقال ابراهيم الجهمي ملحق شئون المغتربين بالسفارة لقد "تم الافراج واخلاء سبيل كل مواطنينا الذين تواجدوا في محيط ميدان التحرير الجمعة قبل الماضية " معبرا عن "جزيل الشكر لتعاون الاشقاء في مصر والوفاء يبادل بالوفاء لمصر حفظها الله وشعبها وقيادتها".

وكانت الصحافة المصرية وانباء متداولة في الصحف اليمنية عن مشاركة يمنيين محسوبين على تنظيم الاخوان والتجمع اليمني للاصلاح وبدعم مباشر من توكل كرمان التي ظهرت ونشرت تأييدها للفوضى في مصر ودعوتها لاسقاط الرئيس السيسي.

وفي سياق آخر نصح الملحق اليمني في منشور على صفحته بالفيسبوك وقال: " انصح مواطنينا في مصر خاصة الطلاب الدارسين بأن يتجنبوا السكن والمعيشة مع اجانب وان يقتصروا في السكن مع ابناء وطنهم لتجنب الاشكالات المتعددة ".