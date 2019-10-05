الحكومة تبحث في تركيا عن دعم للقطاع السمكي

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السبت 5 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365 - وكالات
بحث وزير الثروة السمكية فهد كفاين اليوم في انقرة مع رئيس وكالة التعاون التركية (تيكا) السيد ساركان كايالر، عن دعم لقطاع الأسماك في اليمن .
وشملت المباحثات بحسب وكالة سبأ الحكومية، مجالات الدعم والتعاون بين الوزارة والوكالة في مجال التدريب والتأهيل للصيادين وكوادر الوزارة والباحثين البحريين ودعم الصيادين بمشاريع مدرة للدخل وتأهيل المنشئات السمكية.
وقالت الوكالة الرسمية أن كفاين عبر عن تقدير الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الثروة السمكية للجهود التي تبذلها الوكالة في تقديم الدعم الانساني في اليمن بشكل عامة والقطاع السمكي على وجه الخصوص.
كما بحث الوزير كفاين مع مسؤول هيئة الأسماك التركية مصطفى يلماز سبل التعاون والشراكة بين البلدين في مجال قطاع الأسماك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الأبحاث والاستزراع السمكي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في المجال السمكي.
وكان كفاين قد بحث مع نائب رئيس الهلال الأحمر التركي البر كوجوك سبل التعاون بين الوزارة والهلال وإمكانية دعم الأخير للصيادين اليمنيين النازحين من قراهم بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ومساعدتهم بمعدات ووسائل الصيد.
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