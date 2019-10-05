بصُنع المليشيا.. أزمة جديدة في الغاز المنزلي بصنعاء (فيديو)

بصنع المليشيا.. أزمة جديدة في الغاز المنزلي بصنعاء فيديو السبت 5 أكتوبر 2019 كتب الخليج 365_متابعات نقلت فضائية الغد المشرق، اليوم السبت، مشاهد حية من مدينة صنعاء؛ والتى تشهد أزمة خانقة في الغاز المنزلي بالرغم من إعلان المليشيا الانقلابية عن وصول باخرتين محملتين بالغاز إلى ميناء الحديدة قبل عدة أيام.

وأكدت مصادر في شركة الغاز الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين أن هذه الأزمة مفتعلة بسبب خلافات حادة بين قادة المليشيا الانقلابية والمستوردين على إقرار تسعيرة جديدة للغاز، الأمر الذى يدفعه المدنيين. Advertisements

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