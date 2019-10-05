الخارجية الأمريكية تعلن عن مساعدات جديدة للشعب اليمن

السبت 5 أكتوبر 2019

الخارجية الأمريكية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع عن مساعدات إضافية بقيمة 25 مليون دولار لدعم الشعب اليمني من خلال برنامج الحوالات النقدية الطارئة الذي تنفذه اليونيسف.



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وقالت إن هذا التمويل يستكمل المساعدات الإنسانية الأمريكية التي تفوق قيمتها 2,2 مليار دولار منذ العام 2015 ويساعد 1,5 مليون أسرة يمنية – حوالى 9 ملايين شخص – للوصول إلى السلع والخدمات الأساسية في الاقتصاد المحلي.

وأضاف بيان للخارجية الأمريكية: يقوم برنامج الحوالات النقدية الطارئة على صندوق الرعاية الاجتماعية اليمني الذي كان يوفر الدعم الضروري للأسر الضعيفة في مختلف أنحاء اليمن قبل اندلاع النزاع. وقد دعمت الولايات المتحدة تنفيذ برنامج الحوالات النقدية الطارئة منذ إطلاقه في العام 2017 لحماية الضعفاء من الانحدار أكثر صوب الفقر والحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية. ويضمن التمويل الأمريكي حصول الأسر المستفيدة على حماية غير منقطعة حتى حزيران/يونيو 2020.

وتابع البيان: تبقى الولايات المتحدة أحد أكبر مانحي المساعدات الإنسانية في الأزمة اليمنية، ولكن لن يتمكن أي كم من المساعدات الإنسانية أو التنموية من إنهاء هذا الصراع ووضع حد لمعاناة الملايين. لن يأتي الحل المستدام للنزاع اليمني سوى من خلال اتفاق سياسي شامل. ويضمن هذا التمويل أنه عندما تتوصل الأطراف إلى اتفاق، ستكون المؤسسات اليمنية جاهزة لدعم المواطنين فيما يعملون من أجل تحقيق مستقبل آمن ومزدهر لبلادهم.