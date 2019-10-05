صنعاء.. انسحاب مجاميع حوثية من جبهة صعدة احتجاجا على سجن زملاء لهم

السبت 5 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مصادر مطلعة، قيام مسلحين حوثيين بالانسحاب من جبهة القتال على الحدود مع السعودية.



وذكرت المصادر أن المسلحين انسحبوا احتجاجاً على استمرار سجن زملاء لهم في صنعاء، بتهمة بيع السلاح التابع للجبهة.

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وأوضحت المصادر أن عشرات المسلحين الحوثيين المنسحبين من الحدود تظاهروا اليوم أمام مبنى محافظة صنعاء للمطالبة آ الحوثية بالإفراج عن رفقائهم المتهمين ببيع أسلحة تابعة للجبهة .

ووفق مصادر محلية فإن قياديا كبيرا من الحوثيين في قطاع جبهة كتاف يدعى أبو جبل قام بتجميع عناصر تابعة له من الجبهه بالإضافة إلى عناصر أخرى احتشدت صباح اليوم لحضور جنازة إحدى القتلى الحوثيين من منطقة سنحان جنوب العاصمة صنعاء .آ

وأشارت المصادر إلى أن القيادي أبو جبل والذي يعتقد أنه من منطقة صعدة قام بتحشيد عدد آخر من المقاتلين أثناء جنازة أحد القتلى وتجمهروا أمام مبنى محافظة آ للضغط على المحافظ الحوثي عبد الباسط الهادي بالإفراج عن زملائهم المسجونيين.

وتشهد جبهات القتال التابعة للحوثيين انشقاقات متوالية آ وعمليات نهب للسلاح في ظل صراع الأجنحة داخل المليشيا.