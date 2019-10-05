الاكثر مشاهدة - ‘‘ابن سلمان’’ يعلن نهاية الحرب في اليمن ويكشف الخطوة القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘ابن سلمان’’ يعلن نهاية الحرب في اليمن ويكشف الخطوة القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت السعودية على نظرتها الإيجابية للتهدئة التي «تم إعلانها من اليمن» كون ذلك هو ما تسعى له الرياض دوماً، مبدية تمسكها بضرورة أن يجري «تطبيق فعلي» لذلك النوع من التهدئة.

وقال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي: «إن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك سيدي سمو ولي العهد حفظه الله».

وشدد، ضمن سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، على أن «حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه، بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها».

واتهم الأمير خالد النظام الإيراني بالسعي إلى استغلال اليمن لمصالحه، «فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد». وشدد: «آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني».

Advertisements

​

​​​

​​​​​​​​​​​​