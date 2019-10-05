إب: مقتل مواطن برصاص مسلحين حوثيين داخل قسم شرطة

قتل مواطن برصاص مسلحين حوثيين في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات جسيمة يتعرض لها المدنيين في المحافظة الخاضعة لسلطات الانقلابيين.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "عبده محمد الزيادي" قتل في قسم شرطة بمنطقة "مفرق حبيش" بمديرية المخادر شمال محافظة إب، برصاص مسلحين حوثيين.



وأفادت المصادر إن خلافاً بين الزيادي ومواطن آخر تطور حد ذهابهم إلى قسم شرطة مفرق حبيش وفي القسم انحاز مسلحو الحوثي لأحد الأطراف وصولاً إلى مقتل الزيادي برصاص مسلحين حوثيين داخل القسم.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين، جرائم وانتهاكات أمنية شبة يومية راح ضحيتها المئات على مدى خمس سنوات من سيطرة الحوثيين على المحافظة.



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