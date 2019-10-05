الجوف.. اندلاع مواجهات بين قوات الجيش والمليشيا في المتون

السبت 5 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 ـ الجوف

قالت مصادر ميدانية إن مواجهات بين قوات الجيش والمليشيا دارت في مديرية المتون بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.



وذكرت المصادر أن المواجهات دارت قرب منطقة عنبرة في المديرية اليوم السبت، تشرين الأول 05، 2019.

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ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات عن الخسائر التي أسفرت عنها المواجهات.

إلى ذلك، أكد مسؤول أمني في المحافظة، ضبط خلية نسائية تتبع مليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بزرع العبوات الناسفة.

وقال المكتب الإعلامي لمشروع نزع الألغام السعودي"مسام" الذي يشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن «الفريق الهندسي التابع لقوات الأمن الخاصة تمكن من نزع وإبطال كثير من تلك الألغام أغلبها محلية الصنع أو معدلة، وزرعت أغلبها في الأسواق الشعبية وممرات الطرق».

وذكر قائد القوات الخاصة بمحافظة الجوف أن «قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من الخلايا تم إرسالها من قبل ميليشيات الحوثي لزرع الألغام والعبوات الناسفة في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. ومن بين تلك الخلايا التي تم ضبطها خلية نسائية كانت بحوزتها كمية من المتفجرات والعبوات الناسفة».