بالصورة.. تعرف على الجنرال الذي تسلم مهامه خلفاً لـ"لوليسغارد"

السبت 5 أكتوبر 2019

لوليسغارد

كتب الحديدة - الخليج 365

تسلم، اليوم السبت، جنرال هندي مهامه كرئيس ثالث لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

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ووفق متابعة خاصة لـ"الخليج 365"، فإن "الجنرال الهندي أباهيجيت جوها تسلّم مهامه كثالث رئيس لبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفا للجنرال مايكل لوليسغارد الذي انتهت فترة عمله قبل شهرين.

وكتب حساب على موقع توتير على صلة بالمبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، "يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وتابع "وأتطلّع للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق واتمنى له كل التوفيق".