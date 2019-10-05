تعرف على جانب من الانتهاكات الحوثية بالحديدة

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السبت 5 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الحديدة - الخليج 365
كشف تقرير حقوقي، عن حالات الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين وممتلكاتهم في محافظة الحديدة.
ورصد تقرير حديث وقوع 49 حالة تضرر للأعيان المدنية والمركبات جراء القصف الحوثي لمنازل المواطنين بمديريات الحديدة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح التقرير أن تلك الحالات تضمنت 32 حالة تضرر جزئي نتيجة القصف الهستيري والعشوائي لمليشيا الحوثي على منازل المدنيين.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المستشفيات والمرافق الصحية في محافظة الحديدة.
وبّين أنه جرى رصد 20 حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين من قبل قيادات حوثية، وكذلك إحراق بعض منازل المواطنين في عدة محافظات بينها الحديدة.
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