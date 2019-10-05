نخدم الجنوب لا أشخاص..تعرف على أخر محادثة للشهيد سعيد القميشي

السبت 5 أكتوبر 2019

القميشي

كتب الخليج 365

كشف عدنان البورق، قريب وصديق سعيد القميشي المشارك بالمظاهرات الأخيرة، عن آخر تسجيل صوتي بينه وبين الصديق والشهيد سعيد تاجره القميشي قبل ترتيب للمسيرة في عزان. وتضمنت المحادثةعنها كيف بتكون المظاهرة وهل سيشاركون وكيف سيكون دعمها وكان رده .



وبين القميشي خلال المحادثة، أنه لا يوجد مشكلة في مشاركته بالمظاهرة يجب أن يبدأ ويشارك في هذا الموضوع، مبينًا أنه إذا سقطت عدن لن تنفع مليونية ولا حشد.

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وأضاف القميشي، أنه لايهتم بأشخاص ولا يريد دعم من فلان او غيره من شخص يجامله لكنه يخدم وطن ولا يخدم أشخاص.

واستشهد سعيد القميشي يوم 3 أكتوبر 2019، في المظاهرات المنددة بسيطرة ميليشيات الإصلاح على محافظة شبوة والمطالبة بعودة النخبة الشبوانية، وكان يحمل أثناء المشاركة صورة عيدروس الذبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، وعلم الجنوب.