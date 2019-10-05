- 1/2
- 2/2
السبت 5 أكتوبر 2019
القميشي
كتب
الخليج 365
كشف عدنان البورق، قريب وصديق سعيد القميشي المشارك بالمظاهرات الأخيرة، عن آخر تسجيل صوتي بينه وبين الصديق والشهيد سعيد تاجره القميشي قبل ترتيب للمسيرة في عزان. وتضمنت المحادثةعنها كيف بتكون المظاهرة وهل سيشاركون وكيف سيكون دعمها وكان رده .
وبين القميشي خلال المحادثة، أنه لا يوجد مشكلة في مشاركته بالمظاهرة يجب أن يبدأ ويشارك في هذا الموضوع، مبينًا أنه إذا سقطت عدن لن تنفع مليونية ولا حشد.
وأضاف القميشي، أنه لايهتم بأشخاص ولا يريد دعم من فلان او غيره من شخص يجامله لكنه يخدم وطن ولا يخدم أشخاص.
واستشهد سعيد القميشي يوم 3 أكتوبر 2019، في المظاهرات المنددة بسيطرة ميليشيات الإصلاح على محافظة شبوة والمطالبة بعودة النخبة الشبوانية، وكان يحمل أثناء المشاركة صورة عيدروس الذبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، وعلم الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر نخدم الجنوب لا أشخاص..تعرف على أخر محادثة للشهيد سعيد القميشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.