حضرموت.. الانتهاء قريبا من صيانة وترميم قصر السلطان الكثيري بسيئون

السبت 5 أكتوبر 2019

قصر السلطان الكثيري بسيئون

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قاربت عملية ترميم قصر السلطان الكثيري بمدينة سيئون في حضرموت على الانتهاء، والبالغ تكلفة الاعمال الحالية ٥٤ ألف دولار.



وذكر مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي حضرموت الدكتور حسين العيدروس لوكالة الأنباء (سبأ) أن أعمال الترميم تشمل إعادة الطلاء الخارجي للقصر بتجديد ( النورة ) وطلاء النوافذ والأبواب، وإجراء بعض الترميمات الضرورية للمواضع المتضررة ، خصوصا في الجهة الغربية للقصر، بالإضافة إلى ترميم بعض ملحقات القصر من داخل الساحة ومنها الملحقات.

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ولفت الى أن قصر السلطان الكثيري يعتبر الواجهة الرئيسة لوادي حضرموت بأكمله، وأنه بحاجة للترميم بين كل فترة وأخرى كونه المبنى الطيني الأول بهذا الحجم في العالم ويعد رمزا ثقافيا وتاريخيا وسياسيا.

ويحتضن القصر منذ عام ١٩٨٣م قطع ومقتنيات أثرية التي يتم جمعها من المواقع الأثرية في وادي حضرموت، وخصوصا منطقة ريبون الأثرية، بالإضافة الى مناطق أخرى مهمة في الوادي مثل الغرف وباقطفة وسونة ومشغة، شرق الوادي.

وأشار العيدروس الى أن تلك القطع الأثرية موزعة على أقسام المتحف الموجود حاليا بالقصر الذي شهد تطورا مبرمجا ومدروسا، تم فيه توسيع صالات العرض، وأصبحت كل صالة تتخصص بفترة زمنية مثل العصور القديمة ثم العصر الاسلامي، والبعض الأخر من المتحف يضم نشاطا محددا مثل العادات والتقاليد أو النشاط الزراعي أو الطب الشعبي، ثم معارض لعرض الصور التاريخية التي قام بتوثيقها عدد من المستشرقين الذين زاروا اليمن ومنها حضرموت.

واكد ان العمل جاري في تجهيز بقية صالات العرض، واستقبال الزوار خلال فترة قريبة جدا في ظل ازدياد زوار مدينة سيئون خلال الفترة الحالية.