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عدن - ياسمين التهامي - فيصل القاسم يثيرالجدل بتصريحات مفاجئة عن صدام حسين بمناسبة انتفاضة العراق .. ويطلق وصفا هز مواقع التواصل الاجتماعي

واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم تصريحاته المثيرة للجدل بشأن عدد من الدول العربية. وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "كلما ثار الشعب العراقي من أجل أبسط حقوقه يبدأ كلاب إيران وأدواتها في العراق بوصف المتظاهرين بالمندسين والبعثيين والصدامييين". Advertisements

وأضاف: "شوف يابي .. أيام صدام كان العراقيون معززين مكرمين يستوردون البقدونس بطائرات خاصة... أما في عهد الملالي صارت بغداد أوسخ عاصمة في العالم" حسب تعبيره. وتابع في تغريدة أخرى: "أكبر خطر على الانتفاضة العراقية مليارات الخليج وخاصة السعودية.. لا تتفاجؤوا إذا تدفقت مليارات السعودية على إيران وكلابها في العراق لسحق الانتفاضة في بلاد الرافدين".

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