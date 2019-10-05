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عدن - ياسمين التهامي - جنود روس يشبعون عدة عناصر من الحرس الجمهوري ضربًا بشكل مبرح داخل أحد المطاعم (وهذا تفاصيل ماحدث)

أصيب عدة عناصر من "الحرس الجمهوري" التابع لجيش النظام، يوم الخميس، بجروح خطيرة، على خلفية ضربهم بشكل مبرح من جنود روس، داخل أحد المطاعم في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي. ونقل موقع "جرف نيوز"، المختص بنقل أخبار المنطقة الشرقية من سوريا، عن مصادر محلية، قولها إن ثلاثة عناصر من الحرس الجمهوري أصيبوا بجراح خطيرة؛ إثر تعرضهم للضرب على أيدي جنود روس بسبب خلافات مالية. Advertisements وأضافت المصادر، أن عناصر الحرس الجمهوري كانوا يؤدون "خدمات شخصية ممنوعة" للجنود الروس مقابل مبالغ مالية، حيث اندلع الشجار إثر مطالبة عناصر النظام للروس بتسديد أموال متراكمة عليهم لقاء تلك الخدمات. وتابعت المصادر، قائلة إن عناصر الحرس الجمهوري تعرضوا لضرب المبرح مدة ربع ساعة تقريبًا، واستعمل الجنود الروس لأجل ضربهم أعقاب البنادق والعصي والكراسي، دون أن يستطيع عناصر النظام الذين تجمعوا أمام المطعم، التدخل لتهدئة الجنود الروس.

وأشارت المصادر إلى أن جنود النظام أصيبوا بجروح غائرة وكسور في الأطراف والرقبة الرأس، حيث تم نقلهم إلى أحد المشافي العسكرية لتلقي العلاج، دون اتخاذ أي إجراء بحق الجنود الروس. يذكر أن مئات الجنود الروس ينتشرون في عدة مواقع ومعسكرات داخل مدينة تدمر، حيث تعطيها روسيا أهمية خاصة، كونها كانت بوابة تدخلها العسكري للقتال إلى جانب الأسد قبل نحو 4 أعوام من الآن.

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