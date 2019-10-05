الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : انسحاب الحوثيين من الحدود مع السعودية وبيع السلاح وعودتهم إلى صنعاء واندلاع مظاهرات عنيفة .. وهذا ما يحدث الآن في العاصمة (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، عن قيام مسلحين حوثيين بالانسحاب من جبهة القتال على الحدود مع السعودية. وقالت المصادر، للمشهد اليمني، إن المسلحين انسحبوا احتجاجاً على استمرار سجن زملاء لهم في صنعاء، بتهمة بيع السلاح التابع للجبهة. Advertisements ​ ​​​ ​​​​​​​​​​​​ وأكدت المصادر أن عشرات المسلحين الحوثيين المنسحبين من الحدود تظاهروا اليوم أمام مبنى محافظة صنعاء للمطالبة الحوثية بالإفراج عن رفقائهم المتهمين ببيع أسلحة تابعة للجبهة . وقالت مصادر محلية اليوم السبت لموقع ” المشهد اليمني ” أن قيادي كبير من الحوثيين في قطاع جبهة نجران يدعى أبو جبل قام بتجميع عناصر تابعة له من الجبهه بالإضافة إلى عناصر أخرى احتشدت صباح اليوم لحضور جنازة إحدى القتلى الحوثيين من منطقة سنحان جنوب العاصمة صنعاء . وأضافت المصادر أن القيادي أبو جبل والذي يعتقد أنه من منطقة صعدة قام بتحشيد عدد آخر من المقاتلين أثناء جنازة أحد القتلى وتجمهروا أمام مبنى محافظة للضغط على المحافظ الحوثي عبد الباسط الهادي بالإفراج عن زملائهم المسجونيين. وتشهد جبهات القتال التابعة للحوثيين انشقاقات متوالية وعمليات نهب للسلاح في ظل صراع الأجنحة داخل المليشيا.

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