محمد بن راشد ينتقم من ابنته ”الشيخة لطيفة” بعد هروبها من دبي على غرار الأميرة هيا.. شاهد ماذا صنع...

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عدن - ياسمين التهامي - في شهادة أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت الفنلندية تينا جواهينين الصديقة المقربة للشيخة لطيفة أنَّ صديقتها المقرّبة الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد، كانت تفضل الموت على العودة إلى الإمارات. بسبب الحياة البائسة التي كانت تعيشها في دبي.

وأضافت الصديقة الفنلندية أحداث اليوم الذي شهد عملية اختطاف الشيخة لطيفة وكيف تم اقتيادها عنوة إلى دبي، مؤكدة على أنهما كانتا معا على متن يخت لمدة ثمانية أيام، بالقرب من ساحل الهند، حيث أنهما سمعتا أصواتاً مرتفعة على سطح السفينة في ساعات المساء، بدت كأنها طلقات نارية.

وفي وصفها لأحداث هذه الليلة المرعبة قالت جواهينين: “المقصورة امتلأت بالدخان، ما اضطرنا للذهاب إلى سطح السفينة”، حيث فوجئنا بقوات مسلحة كانت لديهم مدافع رشاشة، وسط تهديد بالقتل”.

وتابعت: “في النهاية اختطفت لطيفة وأعيدت إلى دبي، كنت مشلولة، واعتقدت أنهم سيقتلونني، لكن لطيفة طلبت منهم أن يتركوني وشأني”.

وأضافت تينا، "لا أنسى الكلمات الأخيرة التي كانت ترددها لطيفة، وهي تقول: “أطلقوا النار عليّ، ولا تعيدوني إلى دبي”.

وعن أسباب هروب الشيخة لطيفة، قالت تينا أنَّ حياة ابنة حاكم دبي كانت مقيدة للغاية، مشيرة إلى أنه لم يسمح للطيفة بالسفر منذ عام 2000، كما أنه لم يُسمح لها بالدراسة أو العمل أو حتى الذهاب إلى بيوت أصدقائها.

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