شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــاجل .. أمراء من "آل سعود" في مطار الرياض واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، إن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وصل الأربعاء، إلى العاصمة الرياض، قادما من جدة بعد أشهر من إقامته هناك.

وتأتي عودة العاهل السعودي بعد أيام قليلة من فاجعة مقتل حارسه الشخصي اللواء عبد العزيز الفغم الذي قتل في منزل أحد أصدقائه قبل أيام. بحسب "سبوتنيك".

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وكان في استقباله عند سلم الطائرة، 4 أمراء هم الأمير عبد الإله بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وودع الملك سلمان عند مغادرة جدة في الصالة الملكية بالمطار، الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي.

وكان غادر الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم السبت 4 مايو/ أيار الماضي، العاصمة الرياض متوجهاً إلى محافظة جدة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت مقتل لواء في الحرس الملكي، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.

ونقلت "واس"، صباح السبت الماضي، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة