بالفيديو : السيسي ينجو من أخطر محاولة اغتيال .. لن تصدق من هو منفذ العملية وما جنسيته وما هو دور محمد علي ؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في أحدث تداعيات الأزمة التي تسببت فيها الفيديوهات التي أطلقها المقاول والفنان المصري اللاجئ في "اسبانيا" محمد علي ، كشف محام مصري مقرب من السلطات المصرية عن تقدمه ببلاغات قانونية لمكتب النائب العام المصري ، أحدها يتهم الدكتور ياسين أقطاي ، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، بأنه مشارك في التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وقال المحامي بالنقض طارق محمود، وهو معروف بملاحقة معارضي النظام ، إنه تقدم بأربع بلاغات ضد المقاول الهارب محمد علي للنائب العام، مضيفا:" أتهم محمد علي بأنه على علاقة بالمخابرات القطرية والتركية ويحصل على تمويل منهم.

وكال المحامي طارق محمود السباب والشتائم لمحمد علي ، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "المقاول الهارب محمد علي يتخابر مع المخابرات القطرية ويحصل على تمويل منهم، وهناك حالة غضب شديدة بين المصريين ضده".

وقال "محمود" أنه ضم محمد علي إلى مستشار اردوغان في اتهامهم بالتخطيط لاغتيال السيسي ، كما أضاف لهم الإعلامي المعارض معتز مطر الذي يقدم برنامجا سياسيا يوميا من قناة الشرق المعارضة التي تبث من اسطنبول ، وزعم المحامي المعروف أن المقاول سرب تصاميم استراحة المعمورة في الاسكندرية الى المخابرات التركية والقطرية ، وأنهما كلفا مجموعة لتنفيذ العملية ، دون أن يذكر أي مستندات أو أدلة على ربط الأحداث ببعضها .

يذكر أن الحكومة المصرية تتهم كلا من تركيا وقطر بأنهما يدعمان المعارضة السياسية النشطة ضد نظام السيسي ، وهي معارضة تسبب قدرا كبيرا من الإزعاج للحكومة المصرية ومؤسساتها الأمنية . جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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