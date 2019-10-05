حصري.. التعليم الأهلي بتعز تجارة ربحية واستثمارية

السبت 5 أكتوبر 2019

تعز

كتب الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، اليوم السبت، بأن التعليم الأهلي في تعز تحول إلى تجارة ربحية واستثمارية.



ووفق مصادر "الخليج 365"، تتجلى في انصع صورها في امتهان الكادر النسائي برواتب متدنية تبدأ من 15 ألف ريال.

فيما مكتب التربية بتعز، لا تحاسبهم لأن ما يهمها هو أخذ العمولات والنسبة السنوية ورسوم التجديد، فضلاً عن مبالغ أخرى تؤخذ بطريقة غير قانونية للتغاضي عن مخالفة الشروط الأساسية كمواصفات المدرسة والفصول ووجود حوش للمدرسة والطاقة الاستيعابية لكل فصل وللمدرسة وكذلك شرط أن تكون المدرسة جامعية.

وقال مدير مدرسة أهلية، اشترط عدم ذكر اسمه أو اسم مدرسته، لمراسل "الخليج 365" بأن رواتب المعلمات في مدرسته كحال معظم المدارس المتوسطة والصغيرة وحتى بعض الكبيرة تبدأ غالبا من مبلغ 15 ألف ريال.

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وقال إن كثيرا من ملاك ومدراء المدارس يكذبون ويبتزون المدرسات للكذب أو الصمت عند سؤالهن عن الرواتب مع وعود برفعها لإيهام الناس أن التعليم لديهم أفضل..

وأكد أن هناك مدارس تدفع عشرة آلاف ريال أو أقل لبعض المدرسات، وقد عرضت بعضهن عليه العمل براتب عشرة آلاف ريال لأنهن يتقاضين أقل من ذلك في مدارس أخرى تعرفها وزارة التربية وترخص لها ولا تقوم بمسؤوليتها بمحاسبتها، موضحا أن الأمور تدار بالفوضى والمحسوبية.

وذكرت 3 مدرسات في إحدى المدارس الخاصة سهام تدرس مادة القران الكريم منذ عام وتتقاضى راتب شهري بواقع 29500 ريال، ونجوى تدرس التربية الاسلامية منذ 7 سنوات وتتقاضى 35500 ريال.. أنيسة تدرس لغة عربية منذ 9 أعوام وتتقاضى 35 ألف ريال . ويؤخذ على كل معلمة مبلغ 500 ريال مقابل رسوم.

وتقول المصادر، "لكن كثيرا من المدارس الخاصة الصغيرة والمتوسطة، خصوصآ ما تعرف بمدارس الحارات، تمنح معظم مدرسيها مرتبات تتراوح بين 15-30 ألف ريال وهذا هو المرتب الشائع والمتعارف عليه.