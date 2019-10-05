بدء صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية غدا الأحد

السبت 5 أكتوبر 2019

الكمال

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال ، بدء المرحلة السادسة من صرف المساعدات النقدية الطارئة عن طريق اليونسيف للمستفدين من الرعاية الاجتماعية والممولة من البنك الدولي الدولي الاحد القادم الموافق 6 أكتوبر.



وأكدت الكمال في بيان صحفي "ان عملية الصرف تستهدف اكثر من 9 مليون مستفيد في كافة المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة غير المحررة، وسيتم الصرف عبر بنك الأمل للتمويل الاصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر".

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وتابعت الكمال " تم الاتفاق مع البنك الدولي واليونسيف على تمديد التمويل لمراحل صرف المساعدات الى سبتمبر 2021م"..مشيدة باستجابة البنك الدولي لتمديد تمويل المراحل القادمه، وبجهود اليونسيف وكافة الجهات ذات العلاقة في القيام بهذا المشروع الهام.

ووجهت الكمال مدراء صناديق الرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات والجهات ذات العلاقة، بتسهيل مهام عمليات الصرف ومتابعة حصول المستفدين على حصصهم من المساعدات النقدية وعمل كل ما من شأنه انجاح هذه المرحلة، وعمل كافة الحلول لاي عوائق او عراقيل قد تواجه عملية الصرف.

ولفتت إلى ان مراحل الصرف الخمس السابقة استهدفت اكثر من 9 مليون مستفيد في كل مرحلة..موجهة الشكر لكافة صناديق الرعاية الاجتماعية في المحافظات والجهات ذات العلاقة التي ساهمت في انجاح المراحل من عمليات صرف المساعدات.