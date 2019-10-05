تقرير: نساء اليمن أبرز ضحايا الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي

السبت 5 أكتوبر 2019

نساء

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال تقرير لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية وما تبعه من استمرار الحرب وقيود إضافية أمور تسببت في فقدان كثير من النساء لوظائفهن في سوق العمل.



وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من أن معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة باليمن واحدة من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إلا أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع الجاري أدى إلى تدمير هيكل سوق العمل، إذ تشير البيانات المتاحة إلى أن النساء العاملات تضررن عموماً جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي أكثر من قرنائهن من الرجال.

وتابع: تعرض المشاريع المملوكة للنساء للإغلاق أكثر من المشاريع التابعة للرجال التي تعرضت للإغلاق، ووفقاً لتقرير عن مركز صنعاء للدراسات الاقتصادية انخفضت عمالة الإناث بـ 28% مقارنة بـ 11% للذكور في العام 2015.

وتسببت الحرب في دفع البعض من اليمنيات إلى العمل البدني الشاق غير الرسمي والمنخفض الأجر بينما اضطرت نساء أخريات إلى التسول. وتعد القوى العاملة في اليمن غير متعلمة وغير رسمية إلى حد كبير، وتتسم بمعدل مشاركة منخفض كلما تدنى مستوى تعليمها. كما تتسم فرص العمل بعدم التوافق بين مؤهلات العمال وأدوارهم، مع ارتفاع معدلات البطالة.

ورغم من عدم توفر إحصائيات رسمية، تشير تقديرات ما قبل الحرب إلى أن ما بين 12.5 و25% من القوى القادرة على العمل كانت عاطلة فعلياً، مع ارتفاع هذه الأرقام بشكل كبير بين الشباب والنساء. وكانت حوالي 42.4% من القوى العاملة تعمل لحسابها الخاص أو في شركات مملوكة للعائلة.

إحصائية

وأكد استطلاع أجرته منظمة العمل الدولية، أن من بين 293 ألف امرأة تم توظيفهن قبل الحرب، كان حوالي نصفهن يعملن في الزراعة، إما كمنتِجات ألبان وتربية حيوانية أو كمزارعات، بينما كان ثلثهن يعملن في قطاع الخدمات، وشكلت العاملات في شركات مملوكة للعائلة نسبة الثلث مقارنة مع أقل من العُشر من الرجال.

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عوامل معيقة

وتتعدد العوامل التي أعاقت دخول المرأة إلى القوى العاملة، حيث جاءت اليمن أسفل القائمة في التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لكل عام على مدار العقد الماضي، مما يشير إلى التباينات الكبيرة القائمة على النوع الاجتماعي في البلاد.

وتعتبر المعايير الاجتماعية القبلية والذكورية في اليمن عاملاً رئيساً يسهم في انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة.

وقيدت القيم الثقافية أنواع العمل التي يمكن أن تؤديها المرأة، إلى حد كبير بالوظائف «الأنثوية» كالموظفات المكتبيات والسكرتيرات والمدرسات والممرضات.

إلى ذلك أثرت ثقافة الفصل بين الجنسين في تعليم الفتيات، خاصة في المناطق الريفية، كما يؤثر بعد مسافة المدارس ونقص مرافق الصرف الصحي للفتيات في المدارس الريفية أيضاً في التحاقهن بالمدارس.

إلى جانب ذلك، يُتوقع من الفتيات تأدية أعمال منزلية أكثر من الفتيان، مع ارتفاع معدل التسرب بينهن فيما أدى انخفاض مستويات محو الأمية بين النساء إلى تقييد فرص عملهن؛ حيث إن 55% فقط من النساء اليمنيات متعلمات، مقارنة بـ 85% من الرجال.

تقييد الخيارات

وأدى الزواج المبكر وارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب إلى الحد من الفرص التعليمية للمرأة وقدرتها على الانضمام إلى القوى العاملة، حيث يمكن لارتفاع معدلات الإنجاب للمرأة اليمنية أن يؤدي إلى ممارسات تمييزية من قبل أرباب العمل الذين يمنعون توظيف النساء بسبب التكاليف المرتبطة بتعيين بدائل والاستثمار في موظفين جدد. أما خيارات التنقل الضعيفة ومحدودية وجود مؤسسات رعاية الأطفال فقد أدت كذلك إلى تقييد خيارات توظيف النساء.