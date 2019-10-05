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السبت 5 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
ألزمت مليشيا الحوثي الانقلابية جميع المحلات التجارية في العاصمة صنعاء صناديق لجمع التبرعات.
وأكد أهالي من ساكني حي الجامعة أن المليشيات فرضت صناديق صغيرة على جميع المحلات التجارية بمختلف تخصصها في الشوارع الرئيسية والاحياء.
وقال مصدر في مؤسسة "الشهيد" التي أسستها جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران إن ايرادات التبرعات ستذهب إلى اسر القتلى، في اشارة الى عائلات القتلى من العناصر الحوثية ممن يلقون مصرعهم بشكل يومي في جبهات القتال.
وذكر أحد مالك المطاعم في شارع القاهرة انه لم يكن يرغب في استضافة صندوق التبرعات لكن اللجنة التي أحضرته اتهمته بأنه داعشي وخائن ما اضطره للقبول بالأمر الواقع.
ويخشى التجار واصحاب المحلات من ان تتخذ المليشيا الحوثية هذه الصناديق لممارسة المزيد من الابتزاز او اتهامهم بسرقة التبرعات خاصة في ظل عزوف الناس عن وضع اموالهم فيها عندما عرفوا انها تتبع المليشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. المليشيا تلزم ملاك المحلات التجارية بوضع صناديق تبرعات لأسر قتلاها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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