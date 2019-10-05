الاكثر مشاهدة - رد صاعق من المصلين على صرخة الحوثيين في أحد مساجد صنعاء يوم الجمعة .. شاهد كيف انقلبت الأمور (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رد صاعق من المصلين على صرخة الحوثيين في أحد مساجد صنعاء يوم الجمعة .. شاهد كيف انقلبت الأمور (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يؤكد الشعب اليمني يومياً رفضه للممارسات الحوثية ومحاولات الميليشيات نشر الطائفية والمذهبية بين اليمنيين، حيث أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع قيام بعض العناصر الحوثية بترديد صرختهم عقب انتهاء الخطيب من خطبة الجمعة أمس، لكن اليمنيين رفضوا هذه الصرخة داخل المسجد عقب خطبة الجمعة وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا يمن". Advertisements ​ ​​​ ​​​​​​​​​​​​ يشار إلى أن ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية عمدت إلى نشر أفكارها الطائفية والمذهبية، والتي استقتها من ملازم حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة وشقيق زعيمها الحالي عبدالملك الحوثي.

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