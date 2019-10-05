الاكثر مشاهدة - فنان شهير يوقع بـ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ ويتحدث عن ‘‘عشرة عمر’’ والأخيرة تعترف بما حدث لها وتوثيقه بـ(الفيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان شهير يوقع بـ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ ويتحدث عن ‘‘عشرة عمر’’ والأخيرة تعترف بما حدث لها وتوثيقه بـ(الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يبدو أن الفنان رامز جلال لن يتخلص من عادته في إيقاع زملائه بالمقالب الخاصة به، والتي بات يتفنن في طرقها من أجل الإيقاع بضحاياه.

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والضحية هذه المرة كانت مجموعة من أصدقائه المقربين، بعدما اجتمع رامز مع أحمد حلمي، ومنى زكي، وأحمد السقا، وياسمين عبد العزيز.

كما التقطوا العديد من الصور التي نشروها عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا، وعلقوا عليها تحت عنوان "عشرة العمر" في إشارة إلى الصداقة الطويلة والممتدة التي تجمعهم منذ بداية عملهم بالوسط الفني.

إلا أن رامز نشر فيديو قصير يكشف فيه عن خدعته التي أوقع فيها زملاءه، بعدما تعمد أخذ صور معهم وهو يلتقط فيديو لتسجيل ردة فعلهم حينما يقوم بتشغيل الصافرة بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في ذعرهم وغضبهم.

ونشر رامز الفيديو وعلق عليه قائلا: "اللي هايمشي بالعكس.. هانسمعه الكلاكس"، لتعلق عليه ياسمين عبد العزيز قائلة "هموت"، في إشارة إلى الفزع الشديد الذي مرت به.