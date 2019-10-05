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عدن - ياسمين التهامي - سيئون:منتزهات عصيران تختتم فعاليات مهرجان الأسبوع الأول من أكتوبر

جهينة يمن/ ماهر برباع_سيؤن_مريمة/حضرموت اختتمت مساء أمس في منتزهات عصيران مدينة الألعاب والملاهي بسيؤن/مريمة_ فعاليات مهرجان عصيران للاسبوع الأول لشهر اكتوبر في أجواء احتفالية بهيجة للحاضرين من العوائل والأطفال وتناوب على تقديم العمل وادخال الفرحة والسرور على الحاضرين الإعلاميين المقدم /ماهر بن رباع_ ولطفي برقعان على منصة مسرح الحديقة بمشاركة فرقة الأمل بشبام وحضور جمهور لابأس به..حيث تنوعت فقرات فعاليات المهرجان من مشاركات رائعة لفرقة الأمل وكذا العاب التسلية والمرح وفقرات المشاركة الحرة للجمهور بأشكال متنوعة نالت استحسان الجمهور الحاضر للمهرجان وقدمت الهدايا والجوائز للمشاركين واستمتع الجميع بليلة من ليالي العمر قضوها برفقة اسرهم وعائلاتهم في اجواء فرائحية ممتعة ومسلية يحب تكرارها الجميع...طبعا كل ذلك وأكثر في مدينة الملاهي والألعاب بمنتزهات عصيران بسيؤن/مريمة *لا تفوتكم زيارتنا_نسعد بتواجدكم* *واستمتعوا بأجمل اللحظات أنتم وأسركم معانا_فقط على منتزهات عصيران_سيؤن /مريمة* *مع أبرز الفقرات الممتعة والشيقة على منصة منتزهات عصيران_اضافة لمدينة الألعاب والملاهي المتعددة بالحديقة* Advertisements مع مقدم الحفل والمهرجان الإعلامي/ماهر برباع منتزهات عصيران ترحب بالجميع

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