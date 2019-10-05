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عدن - ياسمين التهامي - فنانة شهيرة تضبط زوجها متلبسا بالإعجاب بفنانة أخرى: يا ويلك مني 2019/10/05 الساعة 09:05 صباحاً Advertisements ضبط زوجها متلبسا بالإعجاب بفنانة أخرى . وعلقت المطربة الإماراتية أحلام على رؤية زوجها مبارك الهاجري يضع إعجاب على صورة لنجم تلفزيون الواقع الأمريكي "كيم كاردشيان". و وجهت "أحلام" رسالة ساخرة لزوجها قائلة: ""يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك؟ أنت في البيت؟ أنا اليوم جايه".

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