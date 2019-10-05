شكرا لبحثكم عن خبر نهاية مروعة لشاب يمني مقيم في أمريكا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مغترب يمني في الولايات المتحدة الأمريكية برصاص مسلحين اقتحموا محلاً تجارياً كان يعمل فيه .

وقالت صفحة المغترب اليمني في أمريكا " أن الشاب اليمني" أيمن فهد قايد الطيري " قتل بعملية سطو مسلح الخميس، وهو داخل محله التجاري في ولاية نبراسكا الأمريكية.

وأشارت إلى أن الشاب المغترب ينتمي إلى مديرية بعدان بمحافظة إب وسط اليمن.

وارتفعت وتيرة مقتل المغتربين اليمنيين في أمريكا في الآونة الأخيرة بعمليات سطو مسلح ينفذها مسلحون بهدف السرقة.