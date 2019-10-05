الكشف عن كواليس مساعي غريفيث بصنعاء ومسقط

السبت 5 أكتوبر 2019

غريفيث

كتب صنعاء - الخليج 365

كشفت صحيفة خليجية، عن كواليس مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن الحل السياسي.



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وطالب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، زعيم الحوثيين بوقف التصعيد في الخطاب الإعلامي والسياسي ضد السعودية والتحالف العربي والتهديدات بشن هجمات جديدة لإتاحة أجواء مواتية لاستئناف المسار السياسي.

وأفادت مصادر مقربة من جريفيث في تصريح نشرته صحيفة «الخليج» الصادرة السبت - تابعها "الخليج 365" - "بأن المبعوث الأممي توجه إلى مسقط بعد التقائه زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي بصنعاء، والتوصل لتفاهمات حول دفع المساعي الأممية الهادفة إلى استغلال رغبة كافة أطراف الأزمة اليمنية في التهدئة وإتاحة المجال لاستئناف المسار السياسي للتوصل لتسوية سياسية توافقية.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن المبعوث الأممي ناقش مع رئيس وفد الحوثيين لمشاورات السلام محمد عبد السلام في مسقط، جملة من القضايا المتصلة بدفع المسار السياسي وإمكانية عقد جولة جديدة من المشاورات سواء في الكويت التي عرضت الاستضافة أو أي دولة أخرى، مشيرة إلى أن جريفيث أكد لرئيس وفد الحوثيين، أن هناك فرصة سانحة في الوقت الحاضر، يمكن استغلالها لدفع العملية السياسية في اليمن، وبخاصة في ظل إبداء السعودية وإيران رغبتهما في اعتماد الحوار والحل السياسي لتسوية الخلافات القائمة بين البلدين.