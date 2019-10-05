القوات المشتركة تخوض معارك عنيفة ضد المليشيا بالحديدة

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السبت 5 أكتوبر 2019
الجيش
كتب
الحديدة - الخليج 365
خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وفي التفاصيل، أحبطت القوات اليمنية المشتركة أول من أمس محاولة تسلل جديدة نفذتها ميليشيا الحوثي صوب مواقعها في الجبلية جنوبي التحيتا، بينما تعرضت منطقة الفازة الساحلية بالمديرية للقصف العنيف تزامناً مع قصف مكثف طال شمالي وشرقي المديرية الساحلية، جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن فيما تكبدت الميليشيا خسائر فادحة خلال مواجهات مع القوات اليمنية وغارات للتحالف العربي في صعدة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة شمالي الجبلية، وتمكنت القوات من رصد تلك العناصر والتعامل معها بقوة وحزم، وأحبطت محاولة التسلل.
اشتباكات عنيفة
وأكدت المصادر أن القوات المشتركة خاضت في الأثناء اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وفقاً لبيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.
وفي السياق ذاته، واصلت الميليشيا الحوثية قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا.
وذكرت المصادر أن الميليشيا قصفت بقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف «بي 10» المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة بشكل عنيف، إضافة إلى إطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة.
وفي وقت سابق، شنت الميليشيا قصفاً مكثفاً بالمدفعية والأسلحة الثقيلة على مواقع القوات والمناطق الشمالية والشرقية لمدينة ومديرية التحيتا. وتجدد القصف داخل مدينة الحديدة على مدينة الصالح، وفي مديرية الدريهمي في الأطراف الجنوبية للحديدة.
وعاودت الميليشيا حشد قواتها صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا تزامناً وتصعيداً كبيراً للقصف والاستهداف ومحاولات تسلل.
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