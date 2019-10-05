حجة.. قصف مدفعي متبادل بين الشرعية المليشيا في حيران وحرض

السبت 5 أكتوبر 2019 المقاومة كتب الخليج 365 ـ حجة شهدت جبهات حجة تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية اليوم السبت، تشرين الأول 05، 2019.

وقالت مصادر ميدانية إن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين الجيش والمليشيا جرى في جبهة حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأضافت المصادر أن القصف المتبادل مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. Advertisements كما تبادلت القوات الحكومية القصف مع المليشيا في مديرية حيران بالمحافظة. وحتى اللحظة لم ترد أنباء عن الخسائر التي أسفر عنها القصف المتبادل. وتشهد جبهات حجة، منذ أيام، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والمتمردين المدعومين من إيران. وتسيطر الحكومة الشرعية على مديرية ميدي بالكامل، وعلى أجزاء من مديريات حرض وعبس وحيران ومستبـأ.

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