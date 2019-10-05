صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات المليشيا برازح

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السبت 5 أكتوبر 2019
قصف صاروخي
كتب
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، تشرين الأول 05، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن تحركات للمليشيا في عدد من مناطق مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأضاف المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
وتتعرض مواقع وتحركات وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي منذ بدء العمليات العسكرية عام 2015.
وقتل وأصيب بالقصف الآلاف من مسلحي وقيادة المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب.
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