الجوف.. ضبط خلية نسائية حوثية تقوم بزراعة العبوات الناسفة

السبت 5 أكتوبر 2019

خلية نسائية حوثية

كتب الخليج 365 ـ الجوف

أكد مسؤول أمني في محافظة الجوف، ضبط خلية نسائية تتبع مليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بزرع العبوات الناسفة.



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وقال المكتب الإعلامي لمشروع نزع الألغام السعودي"مسام" الذي يشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن «الفريق الهندسي التابع لقوات الأمن الخاصة تمكن من نزع وإبطال كثير من تلك الألغام أغلبها محلية الصنع أو معدلة، وزرعت أغلبها في الأسواق الشعبية وممرات الطرق».

وذكر قائد القوات الخاصة بمحافظة الجوف أن «قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من الخلايا تم إرسالها من قبل ميليشيات الحوثي لزرع الألغام والعبوات الناسفة في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. ومن بين تلك الخلايا التي تم ضبطها خلية نسائية كانت بحوزتها كمية من المتفجرات والعبوات الناسفة».

وأشار إلى أن «الخبرات والمهارات التي اكتسبتها ميليشيات الحوثي في تصنيع المتفجرات وطرق إخفائها وتمويهها تم اكتسابها عن طريق خبراء من حزب الله وإيران تم إرسالهم إلى اليمن لتدريب ميليشيات الحوثي لقتل الشعب اليمني عبر تلك المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها»، مؤكداً أن «مشروع الحوثي هو مشروع موت ودمار هدفه قتل اليمنيين بمختلف شرائحهم».