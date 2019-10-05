ذمار.. مواجهات بين قبيلتين والمليشيا تدعم إحداهما بدافع عنصري

السبت 5 أكتوبر 2019

الحوثيين

تطورت خلافات حادة بين مسلحين قبليين ومليشيا الانقلاب الحوثية في مدينة ذمار، وسط البلاد، إلى اشتباكات مسلحة مما أسفر عن سقوط جرحى للطرفين اضافة الى مدنيين أثنين وسط تدافع للمسلحين الى وسط المدينة.



ووفق مصادر محلية فقد نشبت الخلافات بين بين الشيخ محمد احمد عمران (وحشي) والمدعوم من قبائل عنس، وبني نجم الدين المدعومين من مليشيات الحوثي، وتطورت على مواجهات مسلحة، وحشود عسكرية في شوارع المدينة.

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وأكدت المصادر دعم الاجهزة الامنية ومليشيا مسلحة حوثية لبني نجم الدين، فيما احتشدت قبائل عنس مع الشيخ عمران، إلا ان مشايخ المحافظة تدخلوا لفض النزاع وحل الاشكال وقد تمكنوا من ذلك.

وتابعت المصدر ان الوضع لا يزال مشحون وقد ينفجر في أي لحظة ليس بين بيت عمران وبيت نجم الدين، وإنما بين القبائل والسلالة الهاشمية في ظل شحن طائفي متزايد بين الطرفين.

وكثف الحوثي من دعمه لإتباعه من السلالة، وتطورت حدته مع عزل الهاشميين لمحافظ المحافظة القبيلي محمد المقدشي، فيما القبائل متمسكين بالجمهورية ويرفضون المشروع الحوثي ويواجهون بالسخرية والرفض.