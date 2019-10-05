مصادر: مليشيا الحوثي تسعى لإثارة فتنة بين قبائل من حجة وعمران

السبت 5 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

ذكرت مصادر محلية بمحافظتي عمران وحجة، اليوم السبت، تشرين الأول 05، 2019، أن قيادات تابعة لمليشيا الحوثي، تحاول مجددا اشعال حرب قبلية بين أهالي "صوير" عمران و"جميمة" حجة.



وأضافت المصادر أن نبيه أبو نشطان المعين وزير للدولة بحكومة المليشيا غير المعترف بها، ومحافظا عمران فيصل جعمان وحجة هلال الصوفي-المعينين من الحوثيين- يسعون مجددا الى إشعال حرب قبلية الان بين قبائل آل دهشوش وقبائل ذو مسعد، بعد أن اندلعت خلال السنوات الماضية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

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وقالت إن الفتنة بدأت من خلال سعيهم للضغط على أحد طرفي النزاع بقبول وساطتهم لإنهاء الخلاف بين ابناء المديريتين، في ظل رفض الطرف الاخر للوساطة، الامر الذي يهدد بإشعال حرب قبلية من جديد.

ولفتت المصادر الى أن أبو نشطان وجعمان والصوفي، أكدوا خلال نزولهم اليوم إلى المكان المتنازع عليه، على أهمية قبول الاطراف بالحل الذي يقترحونه، باسم احتواء الخلاف بين أبناء المديريتين.

ويعود الخلاف القبلي الذي يمتد لعشرات السنين مخلفا حوالي أربعين قتيل وأعداد كبيرة من الجرحى، على مرتفع جبلي يقع على الحدود بين المديريتين، يدعى "القوبا"، ويدعي كل طرف امتلاكه له.

وقتل سبعة اشخاص واصيب خمسة آخرين في آخر جولة من المواجهات المسلحة بين القبيلتين في نهاية العام 2010 ، قبل إيقاف تبادل إطلاق النار بوساطة قبلية.