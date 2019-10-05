صنعاء.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في نهم

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السبت 5 أكتوبر 2019
مقاتلات التحالف
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الخليج 365 ـ صنعاء
قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية نهم شرقي صنعاء تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تشهد، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وكان التحالف قصف، يوم أمس الأول، تجمعات للمليشيا في ذات المديرية وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى.
وتتقاسم قوات الشرعية مع المليشيا السيطرة على المديرية التي تعد أقرب جبهة إلى العاصمة.
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