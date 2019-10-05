إسقاط صاروخين بالستيين في صعدة

السبت 5 أكتوبر 2019 صاروخ كتب متابعات_الخليج 365 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت أمس ، صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

Advertisements ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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