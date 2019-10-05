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عدن - ياسمين التهامي - فاجأ مسئول أمريكي كبير ، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنباء غير سارة .

وقال السيناتور الديمقراطي "كريس ميرفي" في تصريحات متلفزة: "جميع المعلومات التي نملكها تؤكد ضلوع ولي العهد السعودي في الأمر بقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي".

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مسئول أمريكي كبير يفاجيء ”بن سلمان” بأنباء ”غير سارة” ويتحدث عن ”مصير مرعب” يهز السعودية وهذا دور الاستخبارات الامريكية



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وأضاف: "قدمنا تشريعا لمعاقبة السعوديين ولكن أعضاء الحزب الجمهوري قرروا منع مناقشة تلك التشريعات ، هم ينحازوا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قرر حماية بن سلمان ومساعدته على الإفلات".

وتابع: "بالنسبة لدعوة المقررة الأممية "كالامار" لرفع السرية عن المعلومات التي تملكها الاستخبارات الأمريكية بشأن خاشقجي ، فهذا الأمر يجب التعامل معه بحذر لأنك قد تتسبب في إيذاء المصادر التي زودتك بتلك المعلومات ، لكننا اطلعنا على أغلب تلك التسجيلات وأؤكد أنها تثبت ضلوع ولي العهد في الأمر".

واستدرك: "إذا أقر ولي العهد بمسؤوليته عن الحادث لأنه وقع في عهده فلن نصدقه ، والسبب أنه كذب على الولايات المتحدة وظل لمدة أسبوعين كاملين يكذب على العالم ويؤكد عدم معرفة بلاده بما حدث .. فلماذا نصدقه الآن؟ .. إذا كان الذين نفذوا جريمة قتل خاشقجي هم قوات النخبة السعودية التي لا تتحرك إلا بأوامر ملكية فمن الصعب أن تنفذ جريمة بهذا الشكل دون أوامر من ولي العهد".